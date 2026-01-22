K9 da PM apreende drogas durante ação contra o tráfico em Guaçuí

A apreensão de drogas em Guaçuí foi registrada na tarde desta quarta-feira (21), durante uma ação da Polícia Militar do Espírito Santo no bairro São Miguel. A ocorrência aconteceu por volta das 17h45, na Rua Bento Gomes de Aguiar, em uma área conhecida como Lagoa.

A operação contou com a atuação da guarnição K9, com apoio da Força Tática. Durante as buscas, o cão farejador Alga indicou a presença de entorpecentes em uma residência abandonada. Em seguida, os militares realizaram a verificação do imóvel.

No local, a equipe localizou 27 tabletes de maconha, além de uma porção da droga e uma balança de precisão. Dessa forma, segundo a corporação, todo o material estava preparado para a comercialização, o que reforçou a suspeita de tráfico de drogas na região.

Em seguida, após a apreensão de drogas em Guaçuí, os policiais recolheram os entorpecentes e encaminharam o material à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Assim, os itens permaneceram à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

Por fim, a Polícia Militar do Espírito Santo destacou que o emprego do K9 tem papel estratégico no combate ao tráfico. Além disso, a corporação reforçou as ações preventivas em Guaçuí e em municípios da região.