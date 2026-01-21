Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas em Atílio Vivácqua

Um mandado de prisão contra uma mulher em Atílio Vivácqua foi cumprido pela Polícia Militar do Espírito Santo durante patrulhamento tático realizado na terça-feira (20), no Sul do Espírito Santo.

A equipe da Força Tática da 15ª Companhia Independente agiu após receber informações do serviço de inteligência da unidade. O setor apontou a existência de um mandado judicial em aberto contra uma mulher moradora do município.

Diante disso, os militares intensificaram o policiamento e iniciaram diligências direcionadas. As ações se concentraram em locais estratégicos para localizar a suspeita.

Após as buscas, a equipe localizou a mulher identificada pelas iniciais T.A.F. Em seguida, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça.

Na sequência, os militares conduziram a presa à Polícia Civil do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, onde a autoridade policial adotou as medidas legais.

Por fim, a Polícia Militar informou que ações desse tipo integram o trabalho contínuo de combate à criminalidade. O objetivo é assegurar o cumprimento de ordens judiciais e reforçar a segurança em Atílio Vivácqua.