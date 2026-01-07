Limpeza urbana reduz impactos das chuvas em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim executou nesta terça-feira (6) uma ação de limpeza e retirada de árvores na avenida Dr. Ubaldo Gonçalves, localizada no bairro Independência.

A intervenção ocorreu após as chuvas recentes provocarem acúmulo de lama e a queda de árvores ao longo da via.

Assim, como consequência, a situação passou a comprometer a segurança e a mobilidade de motoristas e pedestres, exigindo resposta imediata do poder público. Por isso, as equipes entraram em campo para normalizar as condições do local.

Durante o trabalho, os servidores utilizaram maquinário pesado e apoio operacional para remover os resíduos e desobstruir completamente a avenida.

Dessa forma, a ação contribuiu para a melhoria do tráfego e para a redução de riscos à população que circula diariamente pela região.