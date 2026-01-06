Presidente Kennedy: prefeito Dorlei Fontão homologa concurso público

O prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSB), homologou nesta terça-feira (6) o concurso público destinado ao provimento de cargos do quadro geral de servidores do município. A homologação do certame nº 023/2024 encerra oficialmente o processo seletivo, que aguardava análise administrativa desde a divulgação do resultado, em junho de 2025.

O ato foi formalizado por meio do Decreto nº 060, de 23 de dezembro de 2025, que valida a classificação e o resultado final do concurso público Edital nº 023/PKES/2024. A medida tem como base a publicação da classificação final realizada pelo Instituto SECPLAN, em 23 de outubro de 2025, e o Processo Administrativo nº 17.255/2025.

Leia também: Presidente Kennedy: nova lei atualiza taxas municipais

De acordo com o edital, os salários variam de R$ 1.525,00 a R$ 5.959,54, conforme o cargo e a carga horária, além do auxílio-alimentação, atualmente fixado em R$ 1.500,00.

O concurso contemplou vagas para diferentes áreas da administração municipal. No nível médio, foi ofertada uma vaga para o cargo de Fiscal Administrativo de Obras e Posturas. Já no nível superior, há oportunidades para Contador (três vagas), Engenheiro Civil (uma), Auditor Municipal da Controladoria (uma), Fiscal da Receita (uma), Psicólogo da Secretaria de Assistência Social (três) e Assistente Social da Secretaria de Assistência Social (três).

Na área da educação, o certame disponibilizou vagas para Professor MAMPA das Séries Iniciais do Ensino Fundamental (três vagas, 25 horas), Professor MAMPA da Educação Infantil (uma vaga de 25 horas e duas de 40 horas), Professor MAMPP Pedagogo (uma vaga) e professores MAMPB nas disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática, com uma vaga para cada área.