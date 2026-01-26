Mais um! Bloco de pedra cai de caminhão em rodovia de Cachoeiro

Um bloco de pedra caiu da carroceria de um caminhão no início da tarde desta segunda-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, e acendeu um novo alerta para motoristas que trafegam pela BR 482 em Morro Grande.

Inicialmente, não houve registro de feridos. Contudo, o bloco permaneceu sobre a pista em um ponto considerado perigoso, o que elevou o risco de novos acidentes no trecho.

Além disso, motoristas que passam pelo local precisam redobrar a atenção. A presença do material na via reduziu a margem de segurança, sobretudo para veículos menores.

Segundo informações preliminares, a carreta seguia normalmente quando o bloco de granito se soltou. Em seguida, o material caiu diretamente sobre o asfalto.

Por isso, autoridades reforçam a importância da amarração correta de cargas pesadas. Falhas nesse processo aumentam o risco de ocorrências graves nas rodovias da região.

Enquanto isso, a recomendação é que os condutores mantenham cautela ao trafegar pela BR 482. A retirada do bloco é essencial para restabelecer a segurança viária no trecho.