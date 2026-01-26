Mais um! Bloco de pedra cai de caminhão em rodovia de Cachoeiro
Bloco de pedra cai em rodovia de Cachoeiro após se desprender de carreta na BR 482, em trecho considerado perigoso.
Um bloco de pedra caiu da carroceria de um caminhão no início da tarde desta segunda-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, e acendeu um novo alerta para motoristas que trafegam pela BR 482 em Morro Grande.
Inicialmente, não houve registro de feridos. Contudo, o bloco permaneceu sobre a pista em um ponto considerado perigoso, o que elevou o risco de novos acidentes no trecho.
Além disso, motoristas que passam pelo local precisam redobrar a atenção. A presença do material na via reduziu a margem de segurança, sobretudo para veículos menores.
Segundo informações preliminares, a carreta seguia normalmente quando o bloco de granito se soltou. Em seguida, o material caiu diretamente sobre o asfalto.
Por isso, autoridades reforçam a importância da amarração correta de cargas pesadas. Falhas nesse processo aumentam o risco de ocorrências graves nas rodovias da região.
Enquanto isso, a recomendação é que os condutores mantenham cautela ao trafegar pela BR 482. A retirada do bloco é essencial para restabelecer a segurança viária no trecho.