Marataízes aposta em programa sustentável para fomentar a produção agrícola

Marataízes, o maior produtor de abacaxi do Espírito Santo, está lançando um novo projeto de fomento à agricultura familiar. O programa vai distribuir calcário e adubo para os produtores. Inicialmente, serão atendidos agricultores com até um hectare, com a distribuição de 30 sacos de adubo e até 10 toneladas de calcário por produtor. O investimento estimado é de cerca de R$ 5 mil por beneficiário. Todo o material já foi licitado.

