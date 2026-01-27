Marataízes aposta em programa sustentável para fomentar a produção agrícola
Município de Marataízes implementa programa voltado ao fortalecimento da agricultura, com foco em práticas sustentáveis, apoio técnico e valorização do produtor local
Marataízes, o maior produtor de abacaxi do Espírito Santo, está lançando um novo projeto de fomento à agricultura familiar. O programa vai distribuir calcário e adubo para os produtores. Inicialmente, serão atendidos agricultores com até um hectare, com a distribuição de 30 sacos de adubo e até 10 toneladas de calcário por produtor. O investimento estimado é de cerca de R$ 5 mil por beneficiário. Todo o material já foi licitado.
