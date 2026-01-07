Marcelo Santos é reconduzido à presidência do Colégio de Presidentes das Assembleias

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos, foi reconduzido, nesta quarta-feira (7), à presidência do Colégio de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, durante reunião realizada hoje, em Brasília, na sede da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Marcelo Santos já exercia a função desde o primeiro semestre de 2025 e, com a recondução, segue à frente do colegiado, que reúne os presidentes das Assembleias Legislativas dos estados e do Distrito Federal.

A atuação do Colégio permite que os parlamentos estaduais conversem entre si, identifiquem pautas comuns e organizem encaminhamentos conjuntos.

“O Colégio existe para resolver o que se repete nos estados. Em vez de cada um agir sozinho, a gente conversa e organiza decisões em conjunto”, afirmou Marcelo Santos.

O trabalho do colegiado tem reflexos diretos na atuação das Assembleias Legislativas, ao fortalecer o diálogo institucional e ampliar a participação dos estados em temas como desenvolvimento, segurança jurídica, equilíbrio entre os Poderes e políticas públicas.

“Os estados têm realidades diferentes, mas muitos desafios são comuns. Como presidente, meu papel é ajudar a organizar esse diálogo, defender as prerrogativas das Assembleias e construir posições coletivas”, completou.

Sobre a UNALE

A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) é uma entidade que reúne deputados estaduais e Assembleias Legislativas de todo o país. A instituição atua na integração dos parlamentos estaduais, na troca de experiências e no fortalecimento do Poder Legislativo, promovendo debates, encontros e articulações institucionais.

Informações da assessoria de imprensa do deputado