Rua Jerônimo Ribeiro opera em meia-pista após ação emergencial

A Rua Jerônimo Monteiro, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, voltou a funcionar em meia-pista para tráfego de veículos. A liberação ocorre após intervenções emergenciais realizadas no local e com o acompanhamento de técnicos e agentes de trânsito.

A medida tem caráter parcial e controlado: agentes de trânsito e a Guarda Civil Municipal permanecem no local orientando o fluxo e garantindo a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres. A prefeitura reforça o pedido de cautela aos condutores que utilizarem o trecho e a necessidade de respeito à sinalização e às orientações das equipes.

“A abertura da meia-pista foi feita de forma planejada e com monitoramento. Pedimos que todos reduzam a velocidade, sigam a sinalização temporária e obedeçam às instruções dos agentes para evitar congestionamentos e garantir a segurança de quem circula pela via”, afirma o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira.

A prefeitura solicita ainda que os moradores e condutores evitem deslocamentos desnecessários. Isso porque no ainda é operado controle do tráfego e trabalhos complementares.