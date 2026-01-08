Quinta-feira terá calor e chuvas rápidas em pontos do Espírito Santo
Umidade vinda do litoral mantém instabilidade pontual, mas sol predomina em vários períodos do dia
A umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo instável no Espírito Santo nesta quinta-feira. Contudo, a instabilidade ocorre de forma passageira e localizada. Há previsão de chuva rápida na madrugada entre a Grande Vitória e o litoral norte.
Ao longo do dia, entretanto, o tempo segue mais aberto em boa parte do estado. Ainda assim, algumas regiões registram chuvas esparsas em momentos isolados. As temperaturas continuam elevadas e o vento sopra fraco.
Previsão por regiões
Grande Vitória
Inicialmente, a madrugada pode ter chuva rápida. Em seguida, o tempo abre nos demais períodos.
Temperaturas variam entre 22 °C e 31 °C.
Vitória registra mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.
Região Sul
No litoral, há chuva rápida na madrugada. Porém, o tempo fica aberto depois.
Nas demais áreas, ocorrem chuvas esparsas ao longo do dia.
Áreas menos elevadas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.
Áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.
Região Serrana
O céu varia entre nuvens e aberturas. Ainda assim, podem ocorrer chuvas rápidas em alguns momentos.
Áreas menos elevadas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.
Áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
Região Norte
Apesar da variação de nuvens, há previsão de chuvas rápidas e isoladas durante o dia.
Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.
Região Noroeste
O dia começa com variação de nuvens. Contudo, há chance de chuvas rápidas em alguns períodos.
Áreas menos elevadas: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.
Região Nordeste
O tempo varia ao longo do dia. Ainda assim, podem ocorrer chuvas rápidas e pontuais.
Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.