Quinta-feira terá calor e chuvas rápidas em pontos do Espírito Santo

A umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo instável no Espírito Santo nesta quinta-feira. Contudo, a instabilidade ocorre de forma passageira e localizada. Há previsão de chuva rápida na madrugada entre a Grande Vitória e o litoral norte.

Ao longo do dia, entretanto, o tempo segue mais aberto em boa parte do estado. Ainda assim, algumas regiões registram chuvas esparsas em momentos isolados. As temperaturas continuam elevadas e o vento sopra fraco.

Previsão por regiões

Grande Vitória

Inicialmente, a madrugada pode ter chuva rápida. Em seguida, o tempo abre nos demais períodos.

Temperaturas variam entre 22 °C e 31 °C.

Vitória registra mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Região Sul

No litoral, há chuva rápida na madrugada. Porém, o tempo fica aberto depois.

Nas demais áreas, ocorrem chuvas esparsas ao longo do dia.

Áreas menos elevadas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Região Serrana

O céu varia entre nuvens e aberturas. Ainda assim, podem ocorrer chuvas rápidas em alguns momentos.

Áreas menos elevadas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Região Norte

Apesar da variação de nuvens, há previsão de chuvas rápidas e isoladas durante o dia.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Região Noroeste

O dia começa com variação de nuvens. Contudo, há chance de chuvas rápidas em alguns períodos.

Áreas menos elevadas: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Região Nordeste

O tempo varia ao longo do dia. Ainda assim, podem ocorrer chuvas rápidas e pontuais.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.