Menina de 10 anos engravida após estupro no Espírito Santo

A Polícia Civil investiga o estupro de uma criança no Norte do Espírito Santo após a confirmação de um caso envolvendo uma menina de 10 anos, que ficou grávida após a violencia sexual. A apuração começou no início deste mês.

A polícia conduz a investigação com acompanhamento do Ministério Público do Espírito Santo.

As autoridades mantêm as informações sob sigilo. A medida protege a vítima, que é menor de idade, e preserva o andamento das diligências policiais.

Segundo o Ministério Público, o órgão recebeu notificação do Conselho Tutelar. No entanto, aguarda a conclusão do inquérito policial para adotar providências legais.

O MP informou que atuará com base na proteção integral da criança. A atuação seguirá os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Conselho Tutelar também acompanha o caso de estupro. Contudo, não divulgou detalhes devido ao segredo de justiça.

A cidade onde o crime ocorreu não foi informada. A decisão busca preservar totalmente a identidade e a dignidade da criança vítima da violência.