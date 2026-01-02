Menina desaparece no Rio Itabapoana e mobiliza buscas em Mimoso do Sul

Uma adolescente desapareceu no Rio Itabapoana e, desde a tarde de quinta-feira (1), mobilizou equipes de resgate. A jovem, de 16 anos, desapareceu na localidade de Santa Paz, em Mimoso do Sul.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a adolescente brincava na água com uma amiga. Repentinamente, a correnteza a levou para uma área mais profunda do rio. Em seguida, a jovem submergiu e não voltou à superfície.

Ainda conforme relato dos familiares, a adolescente chegou a ser retirada da água em um primeiro momento. No entanto, a força da correnteza voltou a arrastá-la, causando o desaparecimento.

Diante da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e do Rio de Janeiro iniciaram buscas aquáticas. Além disso, as corporações atuaram em conjunto devido à proximidade com a divisa entre os estados.

Apesar dos esforços, as equipes não localizaram a vítima até o encerramento da operação. Como o local do desaparecimento fica em território fluminense, a Polícia Militar do Rio de Janeiro assumiu o atendimento do caso.

As autoridades devem retomar as buscas, conforme avaliação técnica, nesta sexta-feira (2). Por fim, a Polícia Militar alerta banhistas para evitarem rios com correnteza forte, especialmente em períodos de cheia.