Menina desaparece no Rio Itabapoana e mobiliza buscas em Mimoso do Sul
Adolescente desaparecida no Rio Itabapoana foi arrastada pela correnteza enquanto se banhava com uma amiga na localidade de Santa Paz.
Uma adolescente desapareceu no Rio Itabapoana e, desde a tarde de quinta-feira (1), mobilizou equipes de resgate. A jovem, de 16 anos, desapareceu na localidade de Santa Paz, em Mimoso do Sul.
Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a adolescente brincava na água com uma amiga. Repentinamente, a correnteza a levou para uma área mais profunda do rio. Em seguida, a jovem submergiu e não voltou à superfície.
Ainda conforme relato dos familiares, a adolescente chegou a ser retirada da água em um primeiro momento. No entanto, a força da correnteza voltou a arrastá-la, causando o desaparecimento.
Diante da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e do Rio de Janeiro iniciaram buscas aquáticas. Além disso, as corporações atuaram em conjunto devido à proximidade com a divisa entre os estados.
Apesar dos esforços, as equipes não localizaram a vítima até o encerramento da operação. Como o local do desaparecimento fica em território fluminense, a Polícia Militar do Rio de Janeiro assumiu o atendimento do caso.
As autoridades devem retomar as buscas, conforme avaliação técnica, nesta sexta-feira (2). Por fim, a Polícia Militar alerta banhistas para evitarem rios com correnteza forte, especialmente em períodos de cheia.