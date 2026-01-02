Temporal em Cachoeiro derruba árvores, causa danos e deixa bairros sem energia

O temporal em Cachoeiro de Itapemirim causou diversos transtornos na noite desta quinta-feira (1). Durante o evento, a forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, provocou quedas de árvores e danos estruturais.

Em um dos registros, na estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua, uma árvore caiu sobre a pista. Nesse momento, ela atingiu um carro que passava pelo local. Apesar disso, não houve registro de feridos.

Além disso, uma árvore caiu na localidade de Monte Belo. Com a queda, o acesso ficou comprometido e exigiu a atuação das equipes responsáveis.

O temporal também deixou bairros sem energia elétrica. Entre eles, Santo Antônio, Aquidaban, São Francisco e Jardim América seguem afetados. Segundo moradores, a interrupção no fornecimento ocorre desde a noite anterior.

Além disso, em vários pontos da cidade, casas tiveram telhados danificados. Em um dos registros, o vento arrancou o portão de uma garagem. Até o momento, os prejuízos materiais seguem em avaliação.

Somado a isso, houve episódios de alagamentos em alguns bairros. No entanto, o nível do rio Itapemirim não subiu e não houve transbordamento. Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta moradores de áreas de risco a permanecerem atentos.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil.