Mimoso do Sul: Sala de Vacinas tem atendimento suspenso nesta sexta-feira (16)

A Prefeitura de Mimoso do Sul informou que a Sala de Vacinas terá o atendimento suspenso excepcionalmente nesta sexta-feira (16). A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a medida vale apenas para esta data.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a administração municipal, a interrupção temporária ocorre em razão da mudança do posto de saúde para o antigo Abrigo Marcelo Pessanha. O espaço fica localizado na Rua da Serra. A equipe estará dedicada ao processo de reorganização do espaço, o que inviabiliza o funcionamento da Sala de Vacinas durante o dia.

Leia também: Mimoso do Sul: situação em PSF expõe precariedade no serviço de saúde em distritos

A Secretaria de Saúde ainda reforça que a suspensão é pontual e que, após a conclusão da mudança, o atendimento será retomado normalmente, garantindo a continuidade dos serviços de vacinação à população.

A orientação é para que os moradores programem a ida à Sala de Vacinas a partir da próxima data de funcionamento regular, evitando deslocamentos desnecessários nesta sexta-feira.