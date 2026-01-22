Monitoramento climático no Espírito Santo é reforçado pelo Governo

O monitoramento climático no Espírito Santo segue como prioridade do Governo do Estado do Espírito Santo, que mantém vigilância permanente sobre as condições meteorológicas em todo o território capixaba. A atuação ocorre de forma integrada entre o governador Renato Casagrande, secretarias estaduais e forças operacionais, garantindo respostas rápidas e coordenadas.

O acompanhamento das chuvas e dos cenários de risco ocorre continuamente pelo Centro de Inteligência de Defesa Civil, que analisa dados meteorológicos, hidrológicos e informações de campo. Dessa forma, o Estado antecipa situações críticas e adota medidas preventivas com maior eficiência.

Com base nessas análises, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e a Defesa Civil Estadual mantêm equipes em prontidão permanente. As ações seguem o planejamento do Sistema de Comando em Operações, que integra órgãos estaduais e municipais, otimiza recursos e agiliza decisões estratégicas.

Além disso, o monitoramento climático no Espírito Santo orienta alertas preventivos à população, mapeamento de áreas de risco e preparação das equipes de resposta. O Governo também promove orientações diretas às comunidades vulneráveis e garante apoio imediato em emergências.

Por fim, o Estado reforça o compromisso com a prevenção e planejamento. A população deve acompanhar comunicados oficiais e seguir as recomendações da Defesa Civil. Em emergências, acione 193 ou 199.