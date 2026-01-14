Montadora chinesa assina termo para implantar fábrica de veículos no ES

O Espírito Santo deu um passo histórico rumo à industrialização do setor automotivo. Nesta quarta-feira (14), o Estado assinou um termo de compromisso no qual a montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) manifesta formalmente o interesse em implantar uma indústria de produção de veículos em território capixaba.

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) assinou o documento diretamente da China, onde cumpre agenda internacional voltada à atração de investimentos. A iniciativa representa um avanço significativo para a economia estadual e reacende um antigo sonho dos capixabas: sediar uma fábrica de automóveis.

O vice-governador deu a notícia ao governador Renato Casagrande (PSB) ao lado do fundador da empresa, Jack Wei, via vídeo chamada.

Great Wall Motors

A Great Wall Motors tem ampliado sua presença no Brasil e utiliza os portos capixabas como principal porta de entrada de seus veículos no país. Somente em 2025, a empresa já importou mais de 45 mil automóveis pelo Espírito Santo, o que aponta a relevância estratégica do Estado para as operações da montadora.

“Excelente notícia, na verdade é uma notícia histórica para nós no Estado do Espírito Santo, porque a gente dá um passo em direção a ter aqui uma indústria de automóveis. Foi sempre um sonho dos capixabas”, afirmou Casagrande.

O chefe do Poder Executivo estadual ainda destaca que a decisão da empresa é graças a um conjunto de ações estruturantes dos últimos anos.

“Tenho certeza que a organização do nosso Estado e tudo aquilo que a gente fez de articulação possibilitou que a empresa pudesse tomar essa decisão. Esse investimento vem fortalecer ainda mais a economia capixaba, atrair novos negócios e gerar oportunidades para os capixabas”, completou o governador.

Casagrande também parabenizou o vice-governador pelo trabalho de articulação internacional e reforçou a disposição do Espírito Santo em manter um ambiente favorável aos negócios. ]

“Pode dizer para a empresa, mais uma vez, que nós estamos de braços abertos para construir uma excelente relação e para que a Great Wall Motors possa prosperar aqui no Estado”, concluiu.

A expectativa do governo, portanto, é que, a partir da assinatura do termo de compromisso, avancem as tratativas técnicas e institucionais. Nessa etapa, serão definidos local da planta industrial, volume de investimentos, geração de empregos e cronograma de implantação.