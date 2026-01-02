Moradores denunciam carreta por derramar líquido de lixo em avenida de Cachoeiro

Moradores denunciaram uma carreta da Guerra Ambiental por derramar líquido de lixo na Avenida Aristides Campos. O caso ocorreu durante a passagem do veículo pela via.

Segundo relatos, o líquido escorreu pela pista e espalhou um odor intenso. O cheiro forte passou a incomodar quem mora e circula na região.

Além disso, moradores afirmam que o mau cheiro persistiu por várias horas. A situação gerou revolta e preocupação com possíveis riscos à saúde.

De acordo com testemunhas, a carreta seguia normalmente quando o vazamento aconteceu. No entanto, ninguém interrompeu o trajeto para conter o problema.

Diante do ocorrido, a equipe de reportagem entrou em contato com a Guerra Ambiental. Contudo, até o fechamento desta matéria, a empresa não havia se manifestado.

Enquanto isso, moradores cobram providências e fiscalização. Eles pedem mais cuidado no transporte de resíduos para evitar novos transtornos na avenida.