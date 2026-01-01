Moradores do Coramara recebem melhorias em importante via do bairro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços, mantém frentes de trabalho ativas para melhorar a infraestrutura urbana e ampliar a qualidade de vida da população.

No bairro Coramara, as equipes atuam diretamente na Rua José Ervatti. O serviço inclui preparo completo da via, com foco na durabilidade e na segurança dos usuários.

Os profissionais utilizam motoniveladora para corrigir o relevo, além de caminhão de saibro para recompor a base. Em seguida, o caminhão-pipa controla a umidade do solo, enquanto o rolo compactador finaliza o nivelamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços, cada etapa segue critérios técnicos rigorosos. Dessa forma, a gestão garante melhor acabamento e maior resistência do pavimento.

Além disso, a intervenção reforça o compromisso da administração municipal com a manutenção contínua das vias. O objetivo é assegurar mobilidade, segurança e melhores condições de tráfego para moradores e motoristas.