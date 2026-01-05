Moradores pedem ajuda após rua ceder no Parque Laranjeiras em Cachoeiro

Uma rua cedeu no Parque Laranjeiras após as fortes chuvas registradas nos últimos dias e deixou moradores em situação de risco em Cachoeiro de Itapemirim. O problema atinge a Rua Nirta Brugnara Giacomeli, onde parte da via afundou e reduziu drasticamente o espaço para circulação.

Segundo relatos, apenas um morador ainda consegue passar pelo trecho comprometido. Mesmo assim, o deslocamento ocorre com dificuldade e insegurança. Carros e motos já não atravessam mais o local e ficam retidos do outro lado da rua.

Diante da situação, moradores alertam para o risco de a via desmoronar completamente. Caso isso aconteça, diversas famílias podem ficar isoladas, sem acesso adequado para veículos, serviços essenciais e atendimento de emergência.

Com a rua cedeu no Parque Laranjeiras, a população pede ajuda urgente do poder público. Os moradores cobram vistoria técnica, obras de contenção e soluções imediatas para evitar acidentes e garantir a segurança de quem vive na região.