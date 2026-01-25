Mulher denuncia agressões e casal é levado à delegacia no Sul do ES

Uma mulher denunciou ter sido vítima de agressões vindas do companheiro na manhã do último sábado (24), no bairro Serrano, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que sofreu agressão física após uma discussão. Durante o atendimento, os policiais constataram lesão aparente.

Em seguida, a guarnição localizou o suspeito nas proximidades. No momento da abordagem, ele estava consumindo bebida alcoólica.

Durante a avaliação, os policiais constataram lesões no corpo de ambas as partes. Por isso, a equipe conduziu a vítima e o suspeito à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

