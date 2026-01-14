Mulher é agredida com facão em Cachoeiro de Itapemirim

Uma agressão com facão em Cachoeiro de Itapemirim mobilizou a Polícia Militar nesta terça-feira (13). O caso ocorreu no bairro Alto Monte Cristo. Os militares atenderam a ocorrência por volta das 14h49, na Rua Paulo Afonso. Em seguida, a equipe seguiu até a UPA do bairro Marbrasa.

No local, os policiais conversaram com a vítima, uma mulher de 33 anos. Ela relatou ter sofrido ameaças ainda pela manhã. Segundo o relato, por volta das 7h20, uma mulher de 32 anos bateu no portão da residência. Na ocasião, ela fez ameaças e avisou que retornaria.

Mais tarde, por volta das 14h30, a suspeita voltou ao local. Aproveitando o portão aberto, ela entrou na casa da vítima. Dentro do imóvel, a mulher iniciou agressões com tapas no rosto. Além disso, golpeou a vítima com um facão.

Durante a ação, o facão atingiu a porta da residência e a mão da vítima. Logo depois, a agressora fugiu do local.

Até o momento, a vítima não informou a motivação do crime. A agressão com facão em Cachoeiro de Itapemirim segue sob apuração. Por fim, a Polícia Militar realizou buscas na região. No entanto, a equipe não localizou a suspeita até o encerramento da ocorrência.