PC esclarece furto no Centro Cultural de Venda Nova do Imigrante

A furto no Centro Cultural Máximo Zandonadi foi esclarecido pela Polícia Civil do Espírito Santo em Venda Nova do Imigrante. A investigação resultou na recuperação dos equipamentos subtraídos.

A ação ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic). O centro cultural fica no bairro Vila Betânea, em Venda Nova do Imigrante.

O crime foi registrado em 16 de dezembro do ano passado. Na ocasião, uma servidora da Secretaria Municipal de Cultura percebeu o desaparecimento dos equipamentos eletrônicos.

Segundo o boletim de ocorrência, o local possui câmeras de segurança. Além disso, as imagens registraram a presença de um técnico de manutenção no mesmo dia do furto. Diante disso, a Polícia Civil iniciou diligências imediatas. O objetivo, portanto, foi identificar o autor, esclarecer a dinâmica do crime e recuperar os bens.

Após os levantamentos, os investigadores identificaram um técnico de manutenção, de 25 anos, como suspeito. Em seguida, a equipe o intimou para prestar esclarecimentos. Durante a oitiva, o homem confessou o crime. Além disso, ele demonstrou arrependimento e se comprometeu a devolver os equipamentos, o que ocorreu no dia seguinte.

Com a restituição dos bens, a Polícia Civil indiciou o suspeito por furto. Em seguida, a equipe encaminhou o inquérito ao Ministério Público do Espírito Santo. Por fim, os equipamentos retornaram ao Centro Cultural Máximo Zandonadi. Agora, o caso segue para análise do Ministério Público.