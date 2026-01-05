Mulher é atropelada na faixa de pedestres em Cachoeiro

Um atropelamento no bairro Nova Brasília deixou uma mulher ferida na manhã desta segunda-feira (5), em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 7h30, na Avenida Aristides Campos, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo testemunhas, a vítima atravessava a rua pela faixa de pedestres quando um motociclista a atingiu. Em seguida, o condutor deixou o local sem prestar socorro. Populares prestaram assistência à mulher atropelada até a chegada do socorro.

Leia também: Agressão termina com prisão durante show em Presidente Kennedy

Diante do atropelamento, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros. Os profissionais encaminharam a mulher ao hospital com suspeita de fratura no pé, onde ela recebeu atendimento médico.

Ainda de acordo com comerciantes locais, acidentes são frequentes nesse trecho da avenida. A população já solicitou à prefeitura a instalação de faixa elevada e semáforos. Contudo, até o momento, o poder público não realizou intervenções no local.