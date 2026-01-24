Trabalhador rural é morto durante atividade em fazenda do ES

Um homem morreu após ser atacado com golpes de foice na tarde da última quinta-feira (22). O crime aconteceu em uma área rural do bairro Santa Luzia do Córrego Azul, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima trabalhava no local no momento do ataque.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito pediu que uma testemunha levasse uma garrafa de água e uma lima até um galpão da propriedade.

Pouco depois, o homem jogou uma foice próxima ao local e seguiu em direção à própria motocicleta. A atitude chamou a atenção da testemunha, que percebeu a ausência do colega.

Questionado, o suspeito disse que a vítima havia ficado para trás. Diante da resposta, a testemunha retornou ao ponto de trabalho e encontrou o homem caído no chão, já sem vida.

O gerente da fazenda informou que não tinha os dados de identificação da vítima nem do suspeito. A perícia esteve no local e realizou os procedimentos.