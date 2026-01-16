Mulheres redesenham bastidores da política no Sul do ES

Apesar de o evento ter sido para a assinatura da ordem de serviço para a construção da segunda etapa do Hospital do Câncer, nesta quinta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, o destaque ficou por conta das conversas de bastidores para as eleições 2026, sobretudo, as pré-candidaturas femininas da região Sul do Espírito Santo que têm força para dar sustentação aos projetos partidários de poder.

Tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara dos Deputados ainda carecem de uma presença feminina mais robusta. Atualmente, o Poder Legislativo capixaba só tem três representantes mulheres e no Congresso Nacional apenas uma, sendo que nenhuma é da região Sul do Estado do Espírito Santo, considerada uma região estratégica.

Tentando dar esse protagonismo nacional à região, a subsecretária estadual de Turismo Lorena Vasques (PSB) aparece entre as pré-candidatas cotadas para a disputa como deputada federal em 2026.Com trânsito consolidado no governo estadual e proximidade com o governador Renato Casagrande, Lorena construiu uma imagem técnica, mas politicamente alinhada, capaz de dialogar tanto com lideranças locais quanto com o núcleo estratégico do Palácio Anchieta.

“Estar representando o Sul do Estado na Câmara Federal vai ser muito importante para toda a região. Então, hoje nós temos poucos representantes ou nenhum representante da região e ter essa representatividade lá é de suma importância para Cachoeiro e todo o Sul do Estado do Espírito Santo. Me coloquei à disposição, logicamente ao lado de Victor Coelho, de Renato Casagrande, para que juntos a gente consiga pleitear ainda mais pelo Sul do Estado”, afirma Vasques.

Quem também se destaca no pleito para o Congresso Nacional, é a vereadora licenciada e atual secretária de saúde de Cachoeiro, Renata Fiorio, do Progressistas. Sua atuação à frente da pasta em um dos maiores municípios do Sul do Estado a coloca em posição estratégica, especialmente em um contexto onde políticas públicas de saúde ganham centralidade no debate eleitoral.

“A representatividade do Sul do Estado tem que ser forte, combativa, de gente com experiência na luta, na gestão e que escute a população do Sul do Estado. Então, assim, eu não tenho medo de dizer que a pré-candidatura, sim, está sendo ventilada para a Câmara Federal para a gente defender a todos os interesses do Sul do Estado”, explica Fiorio.

No cenário estadual, a ex-deputada federal e ex-prefeita de Itapemirim, Norma Ayub (Progressistas), retorna ao debate eleitoral como pré-candidata à Assembleia Legislativa. Sua trajetória política dispensa apresentações, mas o que chama atenção nesta nova tentativa é o contexto familiar e político que a cerca.

Norma tem como principais aliados o marido, Theodorico Ferraço, atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, e o enteado, Ricardo Ferraço (MDB), vice-governador do Estado e pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta em 2026. Trata-se de um arranjo político robusto, com forte capacidade de transferência de capital eleitoral e influência institucional.

Outro nome que ganha espaço é o da ex-prefeita de Mimoso do Sul, Flávia Cysne. Sua movimentação política tem causado incômodo direto ao atual prefeito do município, Peter Costa, que também é pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa.

Flávia carrega o discurso da experiência administrativa e do conhecimento das realidades do interior, atributos que costumam ter peso significativo em eleições proporcionais.

Mais do que uma questão de gênero, trata-se de uma reorganização do jogo político, em que o Sul do Espírito Santo busca ocupar o espaço. Se esse protagonismo se consolidará nas urnas, dependerá não apenas das articulações de bastidores, mas da capacidade dessas lideranças de transformar presença institucional em voto popular.