Muniz Freire entra em cenário excepcional para chuvas intensas

chuva Muniz Freire
Foto: Imprensa Muniz Freire

A Defesa Civil Municipal de Muniz Freire colocou o município em cenário excepcional para chuvas intensas nas próximas horas. O alerta segue recomendação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, ligada ao Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

Segundo os órgãos de monitoramento, todo o estado permanece sob aviso de impacto excepcional. A previsão indica chuvas persistentes, com raios e ventos fortes, o que eleva significativamente os riscos.

Além disso, o volume elevado de água pode provocar alagamentos, enxurradas, transbordamento de rios e deslizamentos de terra, principalmente na região do Caparaó, onde Muniz Freire está localizado.

Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta atenção redobrada para moradores de áreas ribeirinhas e regiões próximas a encostas, morros e taludes. Contudo, esses locais apresentam maior vulnerabilidade em episódios de chuva volumosa.

O solo já encharcado, aliado à continuidade das precipitações, aumenta o risco de movimentos de massa, como deslizamentos, além do extravasamento de cursos d’água.

Para esta terça-feira (20/01/2026), a previsão aponta até 80% de chance de chuva, com acumulados superiores a 70 milímetros, podendo ser ainda maiores em pontos isolados. Entretanto, na quarta-feira (21/01/2026), o cenário se mantém, com atenção máxima em todo o município.

A Prefeitura recomenda que moradores observem sinais de perigo, como elevação rápida de rios, rachaduras em terrenos ou imóveis, inclinação de árvores e postes e ruídos incomuns no solo. Nesses casos, a orientação é deixar o local imediatamente e buscar abrigo seguro.

Enquanto isso, as equipes da Defesa Civil Municipal permanecem de plantão, monitorando as condições meteorológicas e prontas para agir em caso de emergência.

Canais de emergência

  • Defesa Civil Municipal: (28) 99882-9566
  • Corpo de Bombeiros / Defesa Civil Estadual: 193
  • Cesan: 115
  • EDP: 0800 721 0707
  • Samu: 192

Por fim, a Prefeitura reforça que prevenção, atenção aos alertas oficiais e resposta rápida são fundamentais para preservar vidas durante este período de instabilidade climática.

