Volume de chuva no Espírito Santo pode superar a média do mês, alerta a Defesa Civil

A Defesa Civil do Espírito Santo alertou, nesta terça-feira (20), para o agravamento das condições climáticas nos próximos dias e reforçou a mobilização de equipes em todo o estado. Durante coletiva de imprensa, o órgão destacou que as chuvas previstas apresentam risco elevado de deslizamentos, enxurradas e alagamentos, sobretudo em áreas vulneráveis.

Desde o dia 13 de janeiro, os modelos meteorológicos já indicavam volumes elevados de chuva no Espírito Santo. Diante disso, a Defesa Civil passou a adotar medidas preventivas, antecipando ações operacionais e ampliando o monitoramento das áreas de risco. Segundo o órgão, o cenário exige atenção máxima da população.

O que é a ZCAS e por que ela preocupa

A Defesa Civil explicou que o estado está sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno típico do período entre novembro e março. A ZCAS provoca chuvas persistentes, concentradas e de forte intensidade, que podem durar vários dias seguidos.

Embora seja um fenômeno natural e importante, especialmente para a agricultura, a ZCAS eleva significativamente o risco de transtornos urbanos. Por isso, o atual cenário é classificado como excepcional, devido ao volume acumulado e à duração das chuvas.

Acumulados superam média do mês em 24 horas

Somente nesta terça-feira (21), a previsão aponta acumulados entre 100 e 150 milímetros em diversas regiões. Esse volume pode superar a média histórica de todo o mês de janeiro em apenas um dia, o que amplia o risco de enchentes e deslizamentos.

Apesar de uma redução gradual da intensidade nos dias 22 e 23, a Defesa Civil ressaltou que o potencial de risco permanece, exigindo atenção contínua.

Regiões sob maior risco

O aviso excepcional vale da tarde desta terça-feira até as 23h59 da quarta-feira. As áreas mais impactadas incluem o oeste do estado, parte do Caparaó, a Região Serrana e trechos da Grande Vitória. Além disso, as demais regiões podem registrar chuvas fortes acompanhadas de ventos intensos.

Estado em prontidão máxima

Segundo a Defesa Civil, o Espírito Santo nunca esteve tão preparado para enfrentar situações de desastre. Todos os municípios, além das Defesas Civis locais e do Corpo de Bombeiros, permanecem em estado de alerta e prontidão.

O Centro Estadual de Resposta a Desastres (Cerd) mantém bases mobilizadas em Cachoeiro de Itapemirim, para atender o Sul do estado, e na Grande Vitória. Ao todo, 160 militares estão distribuídos em campo, com reforço de equipes extras no Sul e estrutura operacional ampliada na Região Metropolitana.

Desde a última sexta-feira, as equipes realizam preparação intensiva, com reforço de equipamentos e materiais para atendimento a ocorrências de alagamentos e deslizamentos.

Orientação à população é fundamental

A Defesa Civil reforçou que a população precisa acompanhar os alertas oficiais e seguir rigorosamente as orientações. Portanto, moradores de áreas de risco devem estar preparados para sair de casa rapidamente, levando documentos e itens essenciais, caso sejam orientados pelas autoridades.

Dessa forma, as informações oficiais e atualizações em tempo real estão disponíveis em primeira mão no site da Defesa Civil do Espírito Santo.