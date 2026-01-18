Música e animação às praias das Neves e Marobá neste domingo (18) em Kennedy

O Verão Kennedy 2026 transforma as praias das Neves e Marobá em pontos de encontro neste domingo, 18 de janeiro. A programação reúne música, lazer e entretenimento para moradores e turistas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na Praia das Neves, o evento começa às 13 horas. Primeiramente, o público acompanha o show do Axé Bahia, que promete animar a tarde. Em seguida, às 15 horas, a banda Neon Zero 27 sobe ao palco.

Leia também: Domingo (18) terá tempo aberto e calor em todo o Espírito Santo

Ao mesmo tempo, a Praia de Marobá recebe atrações especiais. Durante a tarde, às 16 horas, Emerson Xumbrega abre a programação. Logo depois, às 18 horas, João Felipe & Rafael encerram o evento.

Além dos shows, o Verão Kennedy 2026 valoriza o convívio familiar e o uso dos espaços públicos. Dessa forma, o projeto fortalece o turismo e impulsiona a economia local.

Com acesso gratuito, a iniciativa oferece música de qualidade e clima de alegria. Assim, moradores e visitantes aproveitam o verão com segurança, lazer e os pés na areia.

Praia das Neves

🕐 13h – Axé Bahia

🕒 15h – Neon Zero 27

Marobá

🕓 16h – Emerson Xumbrega

🕕 18h – João Felipe & Rafael