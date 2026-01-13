Oportunidades

Mutirão de empregos oferece vagas imediatas em Atílio Vivacqua

Seleção ocorre nesta quarta-feira, com cadastro presencial e entrega de currículo no Parque Rodoviário Antônio Pereira de Barros.

Foto: Freepik

A empresa AG3 Solutions abre vagas para auxiliar de produção e promove cadastro presencial nesta quarta-feira (14). O mutirão busca reforçar equipes do setor industrial de uma empresa localizada em Castelo.

O cadastro será realizado no Parque Rodoviário Antônio Pereira de Barros, em Atílio Vivácqua. Para participar, o interessado deve comparecer no local, munido de currículo atualizado e documento oficial com foto. Assim, o processo segue de forma rápida e organizada.

Além disso, a seleção prioriza o cadastro presencial, o que facilita a triagem inicial. Contudo, a empresa orienta que os candidatos cheguem com antecedência para agilizar o atendimento.

Por fim, a ação fortalece o mercado de trabalho local e cria novas chances para quem busca colocação imediata. Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações pelo telefone informado pela empresa.

