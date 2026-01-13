Vitória é líder em abertura de empresas no Sudeste

A Vitória conquistou o primeiro lugar da Região Sudeste no indicador que mede o tempo médio para abertura de empresas. O resultado consta no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública.

O levantamento avalia a rapidez dos municípios brasileiros nos processos de formalização de novos negócios. Desse modo, para isso, considera exclusivamente as etapas de viabilidade e registro, com base em dados da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. As aberturas de empresas na categoria MEI não entram no cálculo.

O desempenho coloca Vitória como a capital mais eficiente do Sudeste nesse indicador. Assim, o resultado reforça a atuação da administração municipal na simplificação de procedimentos e na criação de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, à atração de investimentos e à geração de emprego e renda.

Critérios analisados

O indicador do ranking se baseia em dois critérios principais. O primeiro avalia o tempo na etapa de viabilidade, quando o poder público analisa o endereço e o nome empresarial em relação à atividade econômica pretendida.

O segundo critério considera o tempo na etapa de registro e inscrição. Nessa fase, o órgão registral integrado à REDESIM — como Junta Comercial, Cartório de Pessoa Jurídica ou OAB — realiza a análise necessária para o registro da empresa e a obtenção do CNPJ junto à Receita Federal.

Com dados consolidados de todos os estados, o ranking permite comparações entre municípios e regiões. Nesse recorte, Vitória aparece como referência regional em agilidade e eficiência.

Processo digital em Vitória

Em Vitória, a abertura de empresas ocorre de forma totalmente digital. O empreendedor utiliza o sistema integrado da REDESIM para realizar todo o processo online, desde a consulta de viabilidade até o registro, a emissão do CNPJ e a solicitação da inscrição municipal.

O modelo adota entrada única de dados, compartilhada automaticamente entre os órgãos envolvidos. Dessa forma, o sistema reduz retrabalhos, elimina exigências repetidas e acelera as análises. Além disso, o acompanhamento do processo acontece pela internet, o que garante mais transparência e previsibilidade.

A integração dos sistemas e a digitalização dos serviços explicam o destaque da capital capixaba. Esses fatores foram decisivos para que Vitória alcançasse a liderança no Sudeste e ganhasse projeção nacional no Ranking de Competitividade dos Municípios.