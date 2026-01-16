Norma Ayub anuncia pré-candidatura à Assembleia Legislativa do ES

A ex-deputada federal e ex-prefeita de Itapemirim, Norma Ayub (PP), confirmou nesta quinta-feira (15) que vai disputar uma das 30 cadeiras da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O anúncio aconteceu durante uma reunião com apoiadores em Cachoeiro de Itapemirim.

Com trajetória consolidada na política capixaba, Norma Ayub foi prefeita de Itapemirim por dois mandatos consecutivos, entre 2005 e 2012. Em 2017, assumiu seu primeiro mandato como deputada federal. No ano seguinte, foi reeleita, tornando-se a primeira mulher da região Sul do Espírito Santo a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ela ficou na Casa de Leis até 2022.

Leia também: Norma Ayub discute medidas para otimizar recursos para ação social

Durante a passagem pelo Congresso Nacional, Norma concentrou sua atuação em pautas sociais, com participação em comissões estratégicas como Seguridade Social e Família, Educação, Direitos Humanos e Minorias, além das comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Mulher. A ex-deputada também integrou frentes parlamentares voltadas à saúde, à educação e à promoção da qualidade de vida, especialmente para idosos e mulheres.