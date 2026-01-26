Nota Premiada Capixaba sorteia prêmios de até R$ 120 mil

O Governo do Espírito Santo realiza, nesta quinta-feira (29), o sorteio do prêmio especial anual do Nota Premiada Capixaba. Nesse sentido, a ação acontece às 13h30 e será transmitida ao vivo pela TVE Espírito Santo, Espírito Santo FM e pelas redes sociais da emissora.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesta edição, o programa vai distribuir três prêmios especiais de R$ 120 mil, contemplando um vencedor em cada região do Estado: Metropolitana, Norte e Sul.

Leia também: Cachoeiro amplia atendimento para declaração anual de MEIs

Assim, além do prêmio anual, o programa também promove o sorteio mensal de janeiro. Dessa forma, ao todo, serão entregues 15 prêmios, sendo cinco por região. Os valores variam entre R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil, ampliando as chances de premiação para os participantes cadastrados.

Como participar dos sorteio de R$ 120 mil

Desse modo, para concorrer ao prêmio especial de R$ 120 mil, o sistema considera os bilhetes gerados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, respeitando o limite de até 600 bilhetes por participante. Já os prêmios mensais utilizam os bilhetes emitidos exclusivamente entre 1º e 31 de dezembro de 2025.

Nota Premiada

Criado em 2021, o Nota Premiada Capixaba completou quatro anos em dezembro com quase 170 mil cidadãos cadastrados e 185 instituições sociais participantes.

Além de premiar os consumidores, o programa fortalece o trabalho social no Estado. As instituições indicadas pelos ganhadores recebem o equivalente a 50% do valor do prêmio conquistado. No caso do prêmio especial, a entidade escolhida pelo vencedor recebe R$ 60 mil.

Além disso, todas as instituições cadastradas participam de um rateio mensal no valor total de R$ 170 mil. Esse montante é distribuído conforme o índice de engajamento social, ou seja, as entidades com maior número de apoiadores recebem valores mais elevados.

Desde a criação do programa, o Governo do Estado já distribuiu R$ 6,3 milhões em prêmios aos cidadãos e mais de R$ 11 milhões às instituições sociais, considerando prêmios diretos e repasses mensais.

Como participar

O Nota Premiada Capixaba incentiva a cidadania fiscal, estimula a regularização das empresas e fortalece as ações desenvolvidas por entidades sociais. Para participar, o cidadão precisa realizar um único cadastro no site oficial do programa, escolher uma instituição social para apoiar e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais das compras.

Cada real gasto gera um ponto no sistema. A cada 50 pontos acumulados, o participante recebe automaticamente um bilhete para concorrer aos sorteios. Não é necessário cadastrar manualmente as notas fiscais, pois todo o processo ocorre de forma automática.

Os ganhadores recebem comunicação por e-mail e, quando necessário, também por telefone. O prazo para solicitar o resgate do prêmio é de até 90 dias. A planilha oficial do sorteio de janeiro ficará disponível no site do Nota Premiada Capixaba.

49º sorteio do Nota Premiada Capixaba

Data: 29 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 13h30

Transmissão: TVE Espírito Santo e Espírito Santo FM

Prêmios por região (Metropolitana, Norte e Sul):

Prêmio especial anual: R$ 120 mil

Prêmios mensais: R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil