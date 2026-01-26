Cachoeiro amplia atendimento para declaração anual de MEIs

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico intensificou, neste mês de janeiro, o atendimento aos Microempreendedores Individuais (MEIs) de Cachoeiro de Itapemirim. Nesse sentido, a ação ocorre por meio da Sala do Empreendedor e tem como foco a emissão da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), exigência obrigatória da Receita Federal.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao serviço e orientar os empreendedores sobre a importância da regularização. Desse modo, para isso, a equipe passou a atender em dois pontos estratégicos da cidade, facilitando o deslocamento e o atendimento ao público.

Atendimento

Na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua 25 de Março, no Centro, o atendimento acontece das 12h às 18h. Já no Museu de Ciência e Tecnologia, situado na Rua Moreira, no bairro Coronel Borges, o serviço funciona das 8h às 16h40.

A DASN-SIMEI deve ser entregue anualmente por todos os MEIs, inclusive aqueles que não registraram faturamento no ano-base. Caso o envio não ocorra dentro do prazo, o empreendedor pode sofrer penalidades, como multas, pendências junto à Receita Federal e restrições para emissão de certidões ou acesso a linhas de crédito.

Além do apoio para a declaração anual, a Secretaria destaca que a Sala do Empreendedor oferece outros serviços permanentes. Entre eles estão abertura e regularização de MEI, emissão de guias, parcelamentos e orientações diversas.

Os microempreendedores interessados devem procurar um dos pontos de atendimento, respeitando os horários informados.