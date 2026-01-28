Nova pré-escola garante ensino com mais qualidade em Muniz Freire

Uma nova unidade educacional foi entregue pelo Governo do Estado do Espírito Santo, nesta quarta-feira (28), ao município de Muniz Freire, na Região do Caparaó. Trata-se da pré-escola Jardim de Infância que foi totalmente reformada e atenderá com mais conforto crianças de 4 a 6 anos. No total, foram investidos cerca de R$ 4 milhões.

Além disso, estão previstas outras entregas para a cidade como, por exemplo, a inauguração de uma ponte na localidade do Estreito, na rodovia ES-484; autorização do edital para obras de pavimentação da rodovia ES-379, no trecho entre Muniz Freire e Iúna.

Também estão previstas a assinatura da ordem de serviço para construção do campo Bom de Bola e reforma da EMEFTI Santa Joana, no distrito de Alto Norte, além de convênios e repasses para reforma e ampliação de unidades de saúde e do Estádio José Ibrahim Nicolau.

Durante o evento, também serão entregues um playground para a comunidade de Vieira Machado, seis cortadores de grama para comunidades locais, diversos maquinários agrícolas e duas ambulâncias.

A agenda inclui ainda o anúncio da liberação do Cartão Reconstrução para moradores atingidos pelas chuvas registradas em 4 de novembro de 2025.