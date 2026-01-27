Vice-prefeito de Cachoeiro é nomeado secretário de Educação

O vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa (Novo), assumiu a Secretaria Municipal de Educação. A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (27) e oficializou a mudança no comando da pasta.

Para ocupar o novo cargo, Júnior Corrêa deixou a função de secretário Especial da Gestão. Contudo, bastidores da administração já comentavam a troca desde o fim do ano passado.

Naquele período, ele comandou interinamente a Prefeitura durante a licença do prefeito Theodorico Ferraço (PP). Desde então, lideranças políticas passaram a citar seu nome como possível escolha para a Secretaria de Educação.

A administração municipal exonerou Celeida Chamão de Medeiros do comando da pasta e, em seguida, a nomeou Assessora Especial de Governo, com lotação na Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico (Semgov).

Assim, a gestão municipal promove um rearranjo interno e redefine responsabilidades na área educacional, ao mesmo tempo em que mantém a ex-secretária em função estratégica dentro do Executivo.