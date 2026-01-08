Novo caso vandalismo na UPA de Cachoeiro volta a causar prejuízos

Um novo caso de vandalismo na UPA de Cachoeiro de Itapemirim voltou a alertar as forças de segurança na noite desta quarta-feira (7). Criminosos invadiram a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa e destruíram aparelhos de ar-condicionado.

Segundo a prefeitura, a Polícia Militar esteve no local por volta das 2h. Na vistoria, agentes constataram a depredação dos equipamentos. Além disso, o município iniciou um processo de compra emergencial para reposição imediata.

Durante a onda de calor, a administração prioriza manter os aparelhos em funcionamento. Contudo, furtos e danos elétricos dificultam o atendimento. Equipes de manutenção realizam reparos frequentes. Ainda assim, períodos de inoperância geram reclamações de usuários.

Após um novo conserto, vândalos destruíram todos os equipamentos instalados na cobertura. O ataque provocou novos prejuízos. De acordo com informações iniciais, não há sinais de acesso externo ao telhado. Por isso, a principal suspeita aponta entrada pelo interior da unidade.

No momento do crime, havia dois vigias no local, e o portão estava fechado. A Guarda Civil Municipal realizou os primeiros levantamentos. Em seguida, a Polícia Civil assumiu a investigação para apurar responsabilidades.

As autoridades apuram as motivações do vandalismo na UPA de Cachoeiro. Inclusive, não descartam facilitação de acesso ou motivação política. Como prevenção, a prefeitura anunciou a instalação de videomonitoramento 24 horas. O sistema será integrado à Guarda Municipal em todas as UPAs do município.