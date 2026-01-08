Vandalismo na UPA de Cachoeiro é investigado pelas autoridades

O vandalismo na UPA de Cachoeiro mobilizou forças de segurança nesta quarta-feira (7). O ataque ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa.

Durante uma forte onda de calor, a administração municipal prioriza o funcionamento de aparelhos de ar-condicionado nas unidades de saúde. Contudo, furtos e danos elétricos dificultam esse trabalho.

Segundo a prefeitura, equipes de manutenção realizam reparos frequentes. Ainda assim, períodos de inoperância geram reclamações de usuários e vídeos nas redes sociais.

Após um novo conserto nos aparelhos da UPA Marbrasa, vândalos destruíram todos os equipamentos instalados na cobertura do prédio. O ataque causou novos prejuízos.

De acordo com informações iniciais, não há sinais de acesso externo ao telhado. Por isso, a principal suspeita aponta entrada pelo interior da unidade.

A Guarda Civil Municipal realizou os primeiros levantamentos no local. Em seguida, a Polícia Civil iniciou a investigação.

As autoridades irão apurar possíveis motivações do vandalismo na UPA de Cachoeiro. Inclusive, não descartam eventual facilitação de acesso ou motivação política.

Como prevenção, a prefeitura anunciou a instalação de videomonitoramento 24 horas. O sistema será integrado à Guarda Municipal em todas as UPAs.