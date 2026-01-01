Novo salário mínimo entra em vigor no Espírito Santo; veja o valor

O novo salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621, entrou em vigor nesta quinta-feira (1º) e já produz efeitos diretos no Espírito Santo.

O reajuste representa alta de 6,79% em relação ao piso anterior e considera a inflação medida pelo INPC, além de ganho real limitado pelo arcabouço fiscal.

No estado, milhares de trabalhadores recebem o salário mínimo ou valores vinculados a ele. Além disso, aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada acompanham o novo valor.

Segundo especialistas, o aumento tende a fortalecer o consumo local. Entretanto, também pressiona as contas públicas e os custos de empresas que operam com margens reduzidas.

Apesar disso, o valor ficou abaixo das projeções iniciais do governo e do Orçamento de 2026. A inflação menor que a prevista influenciou o cálculo final.

Os trabalhadores que recebem o piso nacional ou benefícios atrelados ao mínimo começam a receber o valor reajustado a partir de fevereiro.

No Espírito Santo, o novo salário mínimo também impacta o comércio, os serviços e a arrecadação, especialmente em municípios com forte dependência do consumo interno.

Assim, o reajuste mantém o poder de compra básico da população, embora ainda esteja distante do valor considerado ideal para sustentar uma família, segundo estudos econômicos.