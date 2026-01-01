Espírito Santo

Tem ganhador da Mega da Virada no ES? Confira as dezenas sorteadas

Sorteio ocorreu na manhã desta quinta-feira (1º) após adiamento e revelou as dezenas vencedoras do concurso especial.

Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (1º), o sorteio do maior prêmio da história da Mega da Virada.

Inicialmente previsto para a noite de quarta-feira (31), o sorteio ocorreu horas depois devido a problemas técnicos. Ainda assim, a expectativa se manteve alta.

A premiação histórica alcançou R$ 1,09 bilhão. Com isso, o concurso entrou para o ranking dos maiores prêmios já pagos no país.

A Caixa sorteou as dezenas 09, 13, 21, 32, 33 e 59. O resultado oficial já aparece nos canais institucionais da estatal.

Entretanto, até o momento, a Caixa não divulgou as cidades que registraram apostas vencedoras. A informação deve sair nas próximas horas.

Os ganhadores têm até 90 dias para solicitar o resgate do prêmio. Caso contrário, o valor retorna ao Fundo de Financiamento ao Estudante (Fies).

Além disso, se mais de uma aposta acertou as seis dezenas, a Caixa dividirá o prêmio igualmente entre os vencedores.

A Mega da Virada não acumula. Portanto, quando ninguém acerta a sena, a Caixa repassa o valor às faixas seguintes de premiação.

