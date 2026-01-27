'O Agente Secreto' e 'Apocalipse nos Trópicos' são indicados ao Bafta
O longa de Kleber Mendonça marca presença duas vezes na disputa, com indicações a Melhor Filme em Língua não-inglesa e Melhor Roteiro Original
Considerado o principal prêmio do cinema britânico, o Bafta anunciou nesta terça-feira (27), os indicados de sua edição de 2026. Mais do que um reconhecimento europeu, a premiação funciona como um dos termômetros mais relevantes da temporada internacional de prêmios, especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar. É nesse contexto que O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, se destaca.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O longa de Kleber Mendonça marca presença duas vezes na disputa, com indicações a Melhor Filme em Língua não-inglesa e Melhor Roteiro Original. Além disso, o documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, concorre na categoria Melhor Documentário.
Leia também: Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator por O Agente Secreto
Já a quarta indicação brasileira aparece em uma categoria técnica, o fotógrafo Adolpho Veloso disputa o Bafta de Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. Com isso, o Brasil amplia sua presença na premiação, figurando tanto entre as categorias principais quanto nas técnicas.
Bafta como termômetro para o Oscar
A importância do Bafta cresce ainda mais quando observada sua relação histórica com o Academy Awards. Entre 1995 e 2025, as duas premiações escolheram o mesmo vencedor na categoria de filme internacional em 13 ocasiões, cerca de 43% de coincidência. Nos últimos anos, essa convergência se intensificou, com seis vitórias consecutivas iguais entre 2019 e 2024.
Nos Estados Unidos, O Agente Secreto já garantiu quatro indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Escalação de Elenco. Um bom desempenho no Bafta pode ampliar ainda mais sua visibilidade e fortalecer sua campanha junto aos votantes da Academia.
Como funciona a escolha dos vencedores
A definição dos premiados ocorre em três etapas. Primeiro, um júri especializado seleciona as pré-listas. Em seguida, os membros do Bafta votam para definir os indicados finais. Por fim, uma nova votação escolhe os vencedores. A cerimônia de entrega está marcada para 22 de fevereiro, em Londres.
Para O Agente Secreto, o anúncio dos indicados desta terça-feira, 27, representa mais do que uma etapa da temporada de prêmios, é um movimento estratégico em uma campanha internacional que já se consolida como uma das mais expressivas do cinema brasileiro nos últimos anos.
Conheça os indicados ao Bafta 2026:
Melhor Filme
– Hamnet
– Marty Supreme
– Uma Batalha Após a Outra
– Valor Sentimental
– Pecadores
Melhor Filme Britânico
– Extermínio: A Evolução
– The Ballad of Wallis Island
– Bridget Jones: Louca Pelo Garoto
– Morra, Amor
– H is for Hawk
– Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
– I Swear
– Mr. Burton
– Pillion
– Steve
Melhor Filme de animação
– Elio
– Little Amélie
– Zootopia 2
Melhor Filme Infantil ou Familiar
– Arco
– Boong
– Lilo & Stitch
– Zootopia 2
Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
– O Agente Secreto
– Sirat
– Valor Sentimental
– Foi Apenas Um Acidente
– A Voz de Hind Rajab
Melhor Direção
– Yorgos Lanthimos, por Bugonia
– Chloé Zhao, por Hamnet: A Vida Antes Hamlet
– Josh Safdie, por Marty Supreme
– Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra
– Joachim Trier, por Valor Sentimental
– Ryan Coogler, por Pecadores
Melhor Atriz
– Jessie Buckley (Hamnet)
– Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
– Kate Hudson (Song Sung Blue: Um Sonho a Dois)
– Chase Infiniti (Uma Batalha Após a Outra)
– Renate Reinsve (Valor Sentimental)
– Emma Stone (Bugonia)
Melhor Ator
– Robert Aramayo (I Swear)
– Timothée Chalamet (Marty Supreme)
– Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
– Ethan Hawke (Blue Moon)
– Michael B. Jordan (Pecadores)
– Jesse Plemons (Bugonia)
Melhor Atriz Coadjuvante
– Odessa AZion (Marty Supreme)
– Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
– Wunmi Mosaku (Sinners)
– Carey Mulligan (The ballad of Wallis Island)
– Teyana Taylor (One battle after another)
Melhor Ator Coadjuvante
– Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
– Jacob Elordi (Frankenstein)
– Paul Mescal, (Hamnet)
– Peter Mullan (I Swear)
– Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
– Stellan Skarsgard (Valor Sentimental)
Melhor Roteiro Original
– I Swaer
– Marty Supreme
– O Agente Secreto
– Valor Sentimental
– Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
– Bugonia
– Hamnet
– One Battle after another
– The ballad of Wallis Island
– Pillion
Melhor Fotografia
– Frankenstein
– Marty Supreme
– Uma Batalha Após a Outra
– Pecadores
– Sonhos de Trem
Melhor Figurino
– Hamnet
– Frankenstein
– Marty Supreme
– Sinners
– Wicked: For good
Melhor Elenco
– I Swear
– Marty Supreme
– Uma Batalha Após a Outra
– Valor Sentimental
– Pecadores
Melhor Edição
– F1: O Filme
– Casa de Dinamite
– Marty Supreme
– Uma Batalha Após a Outra
– Pecadores
Melhor Cabelo & Maquiagem
– Frankenstein
– Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
– Marty Supreme
– Pecadores
– Wicked: Parte 2
Melhor Trilha Sonora
– Bugonia
– Frankenstein
– Hamnet: A Vida Antes de Hamley
– Uma Batalha Após a Outra
– Pecadores
Melhor Design de Produção
– Frankenstein
– Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
– Marty Supreme
– Uma Batalha Após a Outra
– Pecadores
Melhores Efeitos Especiais
– Avatar
– Frankenstein
– F1
– Como treinar seu dragão
– The lost bus
Melhor Som
– F1: O Filme
– Frankenstein
– Uma Batalha Após a Outra
– Pecadores
– Tempo de Guerra
Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor
– The Ceremony
– My Fathers Shadow
– Pillion
– A Want In Her
– Wasteman
Melhor Longa-Metragem de Animação
– Elio
– Little Amélie
– Zootopia 2
Melhor Documentário – longa-metragem
– 2000 Meters To Andriivka
– Apocalipse nos Trópicos
– Cover-Up
– Mr Nobody Against Putin
– A Vizinha Perfeita
Melhor Curta Britânico
– Magid / Zafar
– Nostalgie
– Terence
– This Is Endometriosis
– Welcome Home Freckles
Melhor Curta Britânico de Animação
– Cardboard
– Solstice
– Two Black Boys in Paradise
– Estrela em Ascensão
– Robert Aramayo
– Miles Caton
– Chase Infiniti
– Archie Madekwe
– Posy Sterling