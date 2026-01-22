Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator por O Agente Secreto

Wagner Moura foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator por O Agente Secreto, feito inédito para um ator brasileiro. A lista divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quinta-feira (22), contempla ainda os atores Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Michael B. Jordan. O vencedor será revelado na cerimônia de premiação em 15 de março.

A nomeação de Moura ganhou impulso significativo após a vitória no Globo de Ouro em 11 de janeiro, quando o ator fez história ao se tornar o primeiro brasileiro reconhecido na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama. Timothée Chalamet, por sua vez, venceu a estatueta de Melhor Ator em Comédia ou Musical – o americano de 30 anos é considerado o principal rival de Moura no Oscar.

Wagner Moura e O Agente Secreto seguem os passos de Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres. No ano passado, o filme de Walter Salles fez história para o Brasil ao receber três indicações ao Oscar (incluindo a de Melhor Filme) – e vencer como Melhor Filme Internacional. Fernanda, apesar de ter conquistado o Globo de Ouro na categoria correspondente à de Moura para atrizes, não venceu o Oscar.

Veículos especializados, como a revista americana Variety, mudaram de ideia algumas vezes quanto à indicação de Moura ao Oscar. Acompanhando as movimentações e os bastidores ao longo dos meses, a publicação divulga várias versões de suas apostas. Na última relação, cravou a indicação do ator brasileiro como certa.

A trajetória de sucesso se desenhava desde a estreia: em maio de 2025, quando foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes, O Agente Secreto conquistou os holofotes ao vencer os prêmios de melhor ator e melhor direção.

Indicados ao Oscar 2026 de Melhor Ator

– Timothée Chalamet (Marty Supreme)

– Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)

– Ethan Hawke (Blue Moon)

– Michael B. Jordan (Pecadores)

– Wagner Moura (O Agente Secreto)