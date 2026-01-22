O Agente Secreto é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto foi indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional nesta quinta-feira (22). O filme brasileiro estava entre os 15 pré-indicados, em relação anteriormente divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e conquistou uma das cinco vagas na lista final. Os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação em 15 de março.

Os concorrentes são Foi Apenas um Acidente (França), Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Com a indicação ao principal prêmio da indústria, o longa de Kleber Mendonça Filho consolida sua posição de destaque na temporada e pode dar continuidade à trilha de vitórias do cinema brasileiro.

Nos últimos meses, a produção angariou uma séries de prêmios e feitos históricos: no Globo de Ouro, em 11 de janeiro, levou as estatuetas de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e de Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. O ator se tornou o primeiro brasileiro reconhecido na categoria.

O Agente Secreto

O Agente Secreto segue os passos de Ainda Estou Aqui, que, no ano passado, fez história para o Brasil ao receber três indicações ao Oscar (incluindo a de Melhor Filme) – e vencer como Melhor Filme Internacional.

No Oscar 2026, o filme estrelado por Moura chega como favorito à categoria após conquistar os troféus equivalentes no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards, dentre vários outros prêmios da crítica internacional. Veículos especializados, como a revista americana Variety, já apostavam na indicação como certa.

A trajetória de sucesso se desenhava desde a estreia: em maio de 2025, quando foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes, O Agente Secreto conquistou os holofotes ao vencer os prêmios de melhor ator e melhor direção.

Indicados ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional

– O Agente Secreto (Brasil)

– Foi Apenas um Acidente (França)

– Valor Sentimental (Noruega)

– Sirât (Espanha)

– A Voz de Hind Rajab (Tunísia)