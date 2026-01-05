Obras na ES-465/ES-368 são retomadas em Domingos Martins

As obras na ES-465/ES-368 foram retomadas no trecho que passa por Domingos Martins. Inicialmente, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) reiniciou os serviços de reabilitação e melhorias operacionais, com foco na segurança viária e na fluidez do tráfego.

Durante a execução das intervenções, as equipes operam o tráfego em sistema de pare e siga. Por esse motivo, ao longo do dia, podem ocorrer retenções pontuais, sobretudo nos horários de maior movimento de veículos.

Diante desse cenário, o DER-ES orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização temporária instalada no trecho. Além disso, os condutores devem seguir as orientações das equipes de campo e respeitar o limite de velocidade de 30 km/h durante o período das obras.

Segundo o órgão, as medidas adotadas garantem a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia. Ao mesmo tempo, as ações asseguram o andamento adequado das obras na ES-465/ES-368, que buscam melhorar as condições de tráfego, mobilidade e conforto na região.