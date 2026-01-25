Onde comprar remédios hoje? Veja o plantão de farmácias em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a escala de farmácias de plantão deste domingo (25).

Ao longo do dia, seis unidades garantem o atendimento à população em diferentes regiões da cidade. Assim, o serviço assegura acesso a medicamentos fora do horário comercial.

No bairro Guandu, a Drogaria Pires funciona na Rua Bernardo Horta, em frente ao Mercado da Pedra.

Já no Centro, a Drogaria Catedral atende na Rua Dona Joana, na descida da Padaria Brasil.

Em Aquidaban, a Drogaria Total Farma mantém o plantão na Rua Lucínia Braga Machado, em frente ao Supermercado Folha Verde.

Na região do Sumarezinho, a Drogaria Melhor Preço Sumaré atende ao lado do Hospital Infantil.

No bairro Basileia, a Drogaria Basileia funciona na Rua Basílio Pimenta, próxima à pracinha do bairro.

Além disso, no bairro Waldir Furtado Amorim, a Farmácia Trevo atende no Trevo do BNH.

As drogarias localizadas no Centro e em Guandu funcionam das 7h às 22h. Enquanto isso, as unidades dos demais bairros atendem das 7h às 19h, com possibilidade de estender até 22h.

Por fim, a Vigilância Sanitária orienta que dúvidas, sugestões ou reclamações sejam encaminhadas aos canais oficiais do município.