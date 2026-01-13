Operação Cavalo de Aço fiscaliza veículos e apreende arma em Cachoeiro

A Operação Cavalo de Aço em Cachoeiro de Itapemirim mobilizou forças de segurança nesta segunda-feira. A ação reforçou a fiscalização de trânsito e o combate à criminalidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a primeira etapa da operação, as equipes abordaram 25 motocicletas e 15 automóveis. Além disso, 58 pessoas passaram por procedimentos de fiscalização.

Leia também: Homem é morto a facadas pelo atual da ex em Venda Nova do Imigrante

Nesse período, as equipes removeram dois veículos, sendo duas motocicletas. Ainda assim, os agentes lavraram 12 autos de infração de trânsito.

Ao longo da ação, os policiais conduziram três pessoas para esclarecimentos. Além disso, eles apreenderam um revólver calibre 38 e cinco munições do mesmo calibre.

Na sequência, a segunda fase da Operação Cavalo de Aço em Cachoeiro de Itapemirim ampliou as abordagens. As equipes fiscalizaram 40 motocicletas e 20 automóveis.

Nesse novo ponto de atuação, os agentes abordaram 70 pessoas. Durante as verificações, a equipe removeu uma motocicleta por irregularidades administrativas.

Além disso, os agentes emitiram 18 autos de infração. A ação manteve o foco na segurança viária e na prevenção de crimes.

Por fim, a operação reforçou a presença policial em áreas estratégicas do município. As forças de segurança seguem com ações preventivas ao longo da semana.