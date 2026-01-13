Operação integrada flagra maus-tratos a animais em Cachoeiro

Uma operação integrada flagrou maus-tratos a animais em Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta segunda-feira (12). A ação ocorreu no bairro Waldir Furtado Amorim.

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Proteção Animal da DEPMA, coordenou a operação. A equipe atuou com a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e a fiscalização ambiental.

No local, os agentes encontraram cães em condições degradantes. Os animais não tinham alimentação, acesso à água potável nem abrigo adequado.

Além disso, os cães permaneciam em ambiente insalubre, com fezes e detritos. Eles ficaram expostos ao calor intenso, sem ventilação e hidratação mínimas.

Os policiais verificaram que o tutor, de 35 anos, não possuía meios para alimentar os animais. Inclusive, não havia mantimentos na residência.

Diante das irregularidades, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu os cães. Em seguida, encaminhou os animais ao setor de Bem-Estar Animal.

No espaço, os cães receberão cuidados veterinários e iniciarão processo de reabilitação. Assim, a equipe busca restabelecer o bem-estar físico e psicológico.

Segundo o delegado Leandro Piquet, a ação marcou a primeira operação oficial do município contra maus-tratos a animais em Cachoeiro de Itapemirim. Ele destacou a importância das denúncias.

A polícia conduziu o suspeito à Delegacia Regional e o autuou em flagrante. Após os procedimentos, o sistema prisional recebeu o homem.

Durante a diligência, os agentes identificaram indícios de furto de energia elétrica. A EDP acompanhou a verificação. Contudo, a apuração técnica seguirá para definir responsabilidades.