Operação No Space em Marataízes prende criminosos e apreende drogas

A Operação No Space, coordenada pela Polícia Civil do Espírito Santo, prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas. A ação ocorreu, portanto, na manhã de segunda-feira (20), no município de Marataízes.

Nesse sentido, a Delegacia de Polícia de Marataízes liderou a ofensiva. Além disso, a Polícia Militar do Espírito Santo e a Guarda Municipal apoiaram a operação, o que fortaleceu a atuação integrada contra o tráfico.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em seis endereços. As diligências ocorreram nos bairros Barra de Itapemirim e Cidade Nova, após autorização judicial.

Na Avenida Rubens Rangel, os policiais prenderam um homem de 34 anos. No local, apreenderam cocaína, maconha, haxixe, celulares e um simulacro de arma. Em seguida, os agentes prenderam um jovem de 19 anos nas proximidades da Rua José Brumana. Com ele, localizaram papelotes de haxixe prontos para venda.

Em outro endereço, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas, celulares, balança de precisão e máquina de cartão. Contudo, o investigado não foi localizado. Já em uma quarta residência, os agentes encontraram porções de crack, maconha e cocaína. Entretanto, o suspeito, com antecedentes criminais, também não estava no local.

As investigações identificaram movimentação intensa de usuários e indicaram vínculo associativo entre os investigados. Diante disso, a polícia apura a atuação de uma organização criminosa. A Polícia Científica realizará a perícia, enquanto os agentes encaminharam os presos ao CDP de Marataízes.

Por fim, a Operação No Space reforça a integração entre Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. As investigações continuam.