Operações de 2025 resultam em prisões e apreensões da 15ª Companhia

A 15ª Companhia Independente divulgou, nesta quarta-feira (7), o balanço operacional da 15ª Companhia Independente referente ao ano de 2025. Os dados mostram os resultados das ações de policiamento na região Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao longo do ano, as equipes policiais recuperaram 12 veículos durante operações e abordagens. Além disso, os militares apreenderam 26 armas de fogo em ocorrências distintas.

Leia também: Ciúmes e pedido de separação motivaram feminicídio em Burarama, diz acusado

No combate ao tráfico de drogas, os policiais apreenderam 1.572 buchas de maconha, 1.791 pedras de crack e 2.058 pinos de cocaína. As ações ocorreram durante patrulhamentos e operações específicas.

Ainda conforme o balanço operacional da 15ª Companhia Independente, as equipes detiveram 254 pessoas ao longo de 2025. Além disso, os policiais cumpriram 51 mandados judiciais expedidos pela Justiça.

A Companhia atua nos municípios de Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua e Apiacá. Segundo a corporação, os resultados reforçam a presença policial e a integração das ações de segurança pública na região.