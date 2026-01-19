Oportunidade de trabalho: empresa realiza mutirão de emprego em Cachoeiro

A Colibri Festas & Decorações realiza, nesta quinta-feira (22) a partir das 11h, uma ação presencial de recrutamento em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a organização, os interessados precisam apenas comparecer com o currículo em mãos. Portanto, não há necessidade de inscrição prévia ou agendamento antecipado.

A ação busca ampliar o quadro de colaboradores da empresa. Além disso, a seleção ocorre de forma direta, o que agiliza o contato entre candidatos e recrutadores.

O atendimento acontece na unidade da Colibri em Cachoeiro, facilitando o acesso de quem mora na cidade e na região. Assim, a empresa reforça a oferta de oportunidades no mercado local.

Por fim, a orientação é chegar no horário indicado e levar o currículo atualizado. Dessa forma, o candidato garante participação no processo seletivo.