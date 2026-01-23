Oportunidades de emprego: empresa está com vagas abertas em Cachoeiro em várias áreas

O Restaurante Santa Clara abriu novas vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades atendem candidatos de ambos os sexos e abrangem diferentes funções operacionais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entre as vagas disponíveis está a de cozinheiro. O profissional vai atuar na preparação de refeições e na organização da cozinha, seguindo os padrões internos do restaurante.

Leia também: Tráfego de caminhões é interditado entre o Trevo da Coca-Cola e o BNH em Cachoeiro

Além disso, o restaurante também contrata chapeiro. A função envolve o preparo de alimentos na chapa e o apoio à rotina da cozinha durante o atendimento.

Outra oportunidade é para caixa e atendente. Nesse caso, o colaborador atua no atendimento ao público, no registro de pedidos e na organização do caixa.

Todas as vagas oferecem benefícios como vale-alimentação e ajuda de custo. Dessa forma, o restaurante busca atrair profissionais comprometidos e interessados em crescimento.

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail para [email protected]. A seleção ocorre conforme a análise dos perfis enviados.

Por fim, o Restaurante Santa Clara informa que as vagas são para atuação no bairro Morro Grande. A iniciativa reforça a geração de empregos no município.