Oportunidades

Padaria abre vagas para atendente em Cachoeiro

Empresa busca profissionais com boa comunicação, proatividade e disponibilidade de horário

vagas de emprego - padaria - cachoeiro
Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Padaria Pão de Mel abriu vagas para o cargo de atendente e iniciou o processo de seleção em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa busca profissionais comprometidos e interessados em crescer no setor.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o comunicado, os candidatos precisam demonstrar proatividade, boa comunicação e vontade de aprender. Além disso, é necessário ter disponibilidade de horário e residir próximo à empresa.

Leia também: Confira novas oportunidades de emprego no Sul do Espírito Santo

A iniciativa amplia as oportunidades de emprego no comércio local. Ao mesmo tempo, fortalece o atendimento ao público, que é um dos pilares da padaria.

Portanto, os interessados devem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp. O contato informado para inscrição é o número (28) 3521-4860.

Contudo, a empresa orienta que os candidatos apresentem informações atualizadas no currículo. Assim, o processo de seleção se torna mais ágil e eficiente.

A Padaria Pão de Mel, em Cachoeiro de Itapemirim, reforça que valoriza o atendimento humanizado, o trabalho em equipe e o comprometimento diário com a qualidade dos serviços prestados.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimOportunidadesVagas de emprego

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por