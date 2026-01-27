Padaria abre vagas para atendente em Cachoeiro

A Padaria Pão de Mel abriu vagas para o cargo de atendente e iniciou o processo de seleção em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa busca profissionais comprometidos e interessados em crescer no setor.

Segundo o comunicado, os candidatos precisam demonstrar proatividade, boa comunicação e vontade de aprender. Além disso, é necessário ter disponibilidade de horário e residir próximo à empresa.

A iniciativa amplia as oportunidades de emprego no comércio local. Ao mesmo tempo, fortalece o atendimento ao público, que é um dos pilares da padaria.

Portanto, os interessados devem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp. O contato informado para inscrição é o número (28) 3521-4860.

Contudo, a empresa orienta que os candidatos apresentem informações atualizadas no currículo. Assim, o processo de seleção se torna mais ágil e eficiente.

A Padaria Pão de Mel, em Cachoeiro de Itapemirim, reforça que valoriza o atendimento humanizado, o trabalho em equipe e o comprometimento diário com a qualidade dos serviços prestados.